Пенсионера Василия Мысника, которого сбил автомобиль из кортежа Президента, перевели из реанимации в общую палату.

Сейчас 87-летний мужчина находится в общей палате, его здоровье пошло на поправку, сообщает «Страна».

«Я на дорогу выскочил. Машин не увидел. Случился удар. Привезли сюда, сделали операцию. Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Ноги чувствую, пальцы. Но сколько времени здесь ещё буду лежать неизвестно. Врачи не говорят. Сын приходит, навещает меня. Нам также помогают. Деньгами, насколько я знаю помогали» - рассказал он.

«Я ж не больной умирающий человек. В больнице за мной ухаживают, помогают. Кормят меня, когда прошу Кормят нормально, но без красной икры. Сегодня на завтрак была каша овсяная и яйцо варенное», - добавил Мысник.

Он также сообщил, что сейчас он практически здоров и уточнил, что никаких претензий к тому, кто его сбил не имеет.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.