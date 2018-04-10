Специализированной антикоррупционной прокуратуре отказали в возложении дополнительной обязанности в виде ношения браслета на бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса, которого подозревают в присвоении чужого имущества и декларировании недостоверной информации, сообщает «Слово и дело».

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства прокурора САП.

Прокурор просил продлить действие всех обязанностей, возложенных на Суса после внесения залога, а также возложить на него еще одно – ношение электронного браслета. Отмечается, что в постановлении Апелляционного суда Киева об уменьшении размера залога для экс-сотрудника ГПУ отсутствовала обязанность носить браслет в случае внесения подозреваемым залога.

Однако суд отказал в просьбе прокурора о ношении браслета Сусом. По мнению судьи, подозреваемый не допускает уклонения от участия в досудебном расследовании, появляется на вызовы детективов НАБУ и следственного судьи, а также не предпринимает действий, препятствующих осуществлению предварительного расследования.

В то же время суд продлил действие других обязанностей: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Хмельницкого без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по этому делу, а также сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля 2017 года ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

16 января Соломенский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на залог 1,76 млн гривен. Сус по постановлению суда раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО.

Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УК).