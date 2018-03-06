Сегодня, 6 марта, около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение, сообщает «Главком».

На капоте машины есть вмятина.

Мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

В то же время, как сообщают «Вести» со ссылкой на информацию свидетелей, на месте ДТП работал регулировщик. А дедушка бежал с кульком из магазина на запрещающий сигнал. В тоже время, кортеж двигался с такой скоростью, что дедушку после удара отбросило на пару метров. «Скорость, с которой двигался автомобиль, была не менее 80 км/час», - рассказали прохожие.

Фото: «Вести»

Сразу после ДТП на место первыми прибыли медики и полиция, подняли дедушку и посадили на скамью. «Крови было много. Мужчине перевязали голову. А еще он не мог становится на одну ногу», - рассказали очевидцы ДТП.

Медики зaбрaли дедушку в больницу. По их словам, мужчина получил травмы средней тяжести.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», - написал в Facebook Сергей Орлов, член партии «5.10», возле офиса которой произошло данное ДТП.