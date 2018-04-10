4 депутата Верховной Рады не подали электронную декларацию за 2017 год. Об этом Українським Новинам сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

В реестре е-деклараций по состоянию на 1 апреля отсутствовали декларации 5 депутатов.

В частности, это внефракционные депутаты Надежда Савченко, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также депутат от фракции «Объединение «Самопомич» Андрей Журжий и от Блока Петра Порошенко Богдан Онуфрик.

Онуфрик подал декларацию с опозданием в 1 день, то есть 2 апреля.

По состоянию на 6 апреля декларации остальных 4 депутатов в реестр не поступили.

Напомним, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Было подано 816,5 тысячи деклараций за 2017 год. По данным НАПК, за 2016 год было подано 1 миллион 120 тысяч 819 деклараций.