31 марта 2018 завершился очередной этап представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По состоянию на 24:00 в Реестр подано 816 509 ежегодных деклараций за 2017 год, сообщает пресс-служба НАПК.

«Национальное агентство обеспечило стабильную работу Реестра в течение всего периода декларирования. Субъекты декларирования, которые заблаговременно подготовились к очередному этапу декларирования, не имели проблем с входом в реестр, заполнением и представлением деклараций», - отмечается в сообщении.

В Нацагентстве постоянно предоставлялись консультации по телефонам «горячей» линии, на странице в Facebook, работала техническая помощь по адресу [email protected], а также был создан оперативный штаб для помощи субъектам декларирования. На официальном канале Национального агентства в Youtube и на сайте бесплатных онлайн-курсов Prometheus был размещен онлайн видео-курс по заполнению деклараций.

Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования, это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие.

«К сожалению, очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, созданию черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и тому подобное», - заявили в НАПК.

Сейчас Национальное агентство ждет работа по проверке поданных деклараций.