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Двое граждан Украины оказались среди пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма, остальные – граждане России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя крымского управления МЧС.

«Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела», - сказал собеседник агентства.

Также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в том же ДТП.

Как сообщалось, авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка «Севастополь-Армянск» выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой «Керчь-Армянск». Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.

Погибли пять человек, еще семь получили травмы, в том числе двое – тяжелые.  

По предварительным данным, водитель маршрутки «мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни».
ForUm

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