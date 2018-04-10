В центре оккупированного Луганска и в Сирии под видом памятников российским добровольцам стоят статуи наемникам группы «Вагнера». Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab, передает Украинская правда.

В центре Луганска установили статую в виде солдата, который защищает ребенка, с надписью «российским добровольцам».

На пьедестале статуи изображен «вагнеровский крест» - медаль, которой посмертно награждаются уничтоженные в бою наемники ЧВК «Вагнера».

На «вагнеровском кресте» также есть надпись «За кровь и храбрость», которая есть и на награде на пьедестале. Статуя была сооружена в оккупированном Луганске не позднее 22 февраля 2018 г.



Еще один удивительный факт о статуе в Луганске заключается в том, что это не оригинальный проект. Исследователи в социальных сетях сообщали, что она является точной копией статуи, воздвигнутой в Сирии не позднее января 2018 г. Оба памятника одинаковые, за исключением надписи на арабском языке на пьедестале статуи в Сирии. Эта надпись гласит «российским добровольцам, которые героически погибли при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ».



Авторы исследования выяснили также, что памятник вагнеровцам установлен на территории завода «Хайян» примерно в пятидесяти километрах от города Пальмира. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, Дамаск сумел восстановить контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже в марте начались ремонтные работы. Видимо, группировка «Вагнера» активно принимала участие в боях в этом районе. Издание напоминает, что 10 октября 2017 года российская газета «Фонтанка» опубликовала статью о российском неонацисте Алексее Мильчакове, который воюет в Сирии.



В 2014 году Мильчаков основал разведывательную группу «Русич», известную садизмом и военными преступлениями. На Донбассе этот отряд несет ответственность за убийство не менее 40 украинских бойцов из батальона «Айдар» и 80-й аэромобильной бригады. Мильчаков известен отрезанием ушей убитых украинских солдат, вырезанием свастик на лицах трупов и селфи на фоне сгоревших тел украинцев. Сообщалось, что впоследствии Мильчаков и другие члены «Русича» присоединились к группировке «Вагнера». В

статье также есть фотография Мильчакова и других бойцов в бассейне. По данным «Фонтанки», Мильчаков и его подчиненные были сфотографированы на базе «Вагнера» на заводе «Хайян». С помощью геолокации удалось подтвердить, что этот бассейн действительно находится на заводе «Хайян». Скорее всего, «группа Вагнера» принимала участие в возвращении контроля Дамаска над заводом в начале 2017 г, а впоследствии оборудовала базу на территории завода и, вероятнее всего, до сих пор находится там.