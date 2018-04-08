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В оккупированном РФ Крыму в городе Армянск в результате ДТП с электричкой и микроавтобусом погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на «министерство здравоохранения республики Крым».

«[Пострадали] восемь человек: пятеро из них погибли, трое - в больнице с травмами различной степени тяжести», - сказала представитель ведомства.

В то же время источник ТАСС в медицинской сфере сообщил, что количество пострадавших выросло до 12 человек. «Трое из них обратились сами - двое в амбулаторию Армянска, один - в амбулаторию Красноперекопска. Среди пострадавших - один ребенок, девочка, она обратилась в амбулаторию», - сказал он.

Как сообщили в приемном отделении Центральной городской больницы города Красноперекопска, двое пострадавших находятся в реанимации.

По данным спасателей, столкновение электропоезда с микроавтобусом Mercedes Sprinter произошло в воскресенье около 11:45. ДТП произошло на нерегулируемом переезде.

По одной из версий, водитель микроавтобуса мог нарушить правила дорожного движения при следовании через железнодорожный переезд.

Как рассказал представитель спасательной службы, «микроавтобус следовал по маршруту Севастополь - Армянск, после столкновения поезд с рельсов не сошел, в электричке нет пострадавших, все пострадавшие в автобусе». По его данным, «движение электропоездов не нарушено, железнодорожное полотно не пострадало, но нужно время, чтобы микроавтобус, который деформирован, с помощью тяжелой техники оттащить» с железной дороги.
ForUm

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