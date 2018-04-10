В результате дорожной аварии на Харьковщине погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба облполиции.
ДТП произошло 9 апреля около 12:40 на автодороге Чугуев-Меловое.
По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате аварии в легковом погибла семья из города Купянск – 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей – 10-летняя девочка и мальчик 12 лет. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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