Вчера, 6 апреля, неподалеку позиций Вооруженных сил Украины обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата противника, начиненного взрывчаткой, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно данным оценки местности и положения летательного аппарата установлено, что БЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но к счастью упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма не сдетонировал.

В штабе отметили, что беспилотный летательный аппарат произведен кустарным способом. Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации. БЛА собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом. По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме.

Сейчас летательный аппарат готовят к передаче сотрудникам Национальной полиции для проведения расследования. Как правило, в подобных случаях открывается уголовное дело по статье Уголовного кодекса 258 «Террористический акт».

В штабе АТО отмечают, что факт применения противником БЛА-камикадзе является циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные силы Украины.

Штаб АТО раз подчеркивает, что силы АТО продолжают неуклонно соблюдать меры по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня по всей линии разграничения сторон.

Как ранее сообщал ForUm, за время «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников.