На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, упрощен режим пересечения линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На период пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018 года», – говорится в сообщении.

Таким образом, жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной Украине территории. Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан на встречу людям, учитывая их насущные потребности во время пасхальных праздников.

В дальнейшем, отметили в штабе, пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Как ранее сообщал ForUm, за время «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников.