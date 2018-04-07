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Боевики на территории своего блокпоста «Оленевка» ранили женщину, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

«Сегодня российские наемники распространили информацию о якобы ранении военнослужащими ВСУ гражданской женщины. По их заявлениям, это произошло в результате обстрела из стрелкового оружия территории блокпоста «Оленевка», что напротив КПВВ «Новотроицкое», с подконтрольной украинскому власти территории. Однако, как стало известно военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, женщину ранили сами боевики», – говорится в сообщении.

От проезжающих граждан пограничники получили информацию, что на блокпосту «Оленевка», который контролируют боевики, работает группа так называемого «МГБ ДНР». Они проверяют представителей состава смены, замешанных в коррупционных схемах на блокпосту НВФ.

По данным ГПСУ, именно в это время один из боевиков достал автомат и дал очередь, попав в женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украины территории. Ее состояние уточняется.

«После этого российские наемники пытаются представить данную ситуацию, как обстрел со стороны ВСУ, тем самым дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление. Впрочем, учитывая структуру их блокпоста и удаленность к позициям ВСУ, понятно, что огонь мог вестись исключительно представителями НВФ», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, за время «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников.
ForUm

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