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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт одобрил в 2011 году разработанный для экс-президента Украины Виктора Януковича план по дискредитации лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, на тот момент лидера оппозиции. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на материалы следствия в отношении Манафорта.

Дискредитацией Тимошенко занялись после президентских выборов в Украине в 2010 году, которые выиграл Янукович.

Из публикации следует, что Янукович решил лоббировать свои интересы за рубежом после того, как международное сообщество критически отнеслось к аресту и заключению Тимошенко, передает 112 Украина.

The Guardian пишет, что стратегией по дискредитации Тимошенко руководил бывший репортер Wall Street Journal и Financial Times Алан Фридман. Ему помогали люди, связанные с Манафортом, в том числе Константин Килимник, имеющий, по данным ФБР, связи с российской военной разведкой.

Дискредитировать Тимошенко предполагали посредством видеороликов, статей и размещения информации в социальных сетях.

В частности, планировалось сравнить Тимошенко с пьяным экс-президентом РФ Борисом Ельциным и откорректировать информацию о лидере оппозиции в «Википедии».

Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине. 

В США 30 октября 2017 года Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу выдвинули обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре. Позже их взяли под домашний арест. В суде сообщают, что Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.

 
ForUm

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