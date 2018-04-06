Суд в Херсоне в четверг вечером освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного Госпогранслужбой полторы недели назад в Азовском море.

«Мы получили первый успех. Судья удовлетворил наше ходатайство, принял правильное и взвешенное решение, не пошел на поводу у органов следствия и отказался рассматривать вопрос о его аресте, как они требовали. Судья пригрозил им, что если они не отпустят человека, то он признает завтра незаконным его содержание под арестом», - приводит Интерфакс слова адвоката Александр Руденко.

Горбенко из зала суда поехал в больницу. «Конечно, все, что происходило, это для него стресс, поэтому сейчас мы привезли его в больницу, чтобы провести ему нормальное обследование», - пояснил адвокат.

Ранее в четверг заседание по избранию меры пресечения Горбенко не состоялось, по версии украинской прокуратуры, из-за плотного графика судьи, по версии адвокатов – из-за того, что капитана по неизвестной причине не привезли в здание инстанции. Заседание перенесли на 6 апреля, однако вечером в четверг ситуация изменилась.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа, в числе которых и женщина-повар, 25 марта. «Норд» (порт приписки - Керчь, флаг России) вышел из Керчи в Азовское море 24 марта в составе колонны российских рыбопромысловых судов для промысла тюльки.

Сейнер арестован по решению суда, он находится в порту Бердянска в Запорожской области Украины. Морякам запретили покидать судно. Украинцы забрали у крымчан выданные на полуострове российские паспорта, Украина не признает эти документы, считает моряков своими гражданами.

Капитана 4 апреля доставили из Бердянска в Херсон. Его обвиняют в нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны. По этой статье ему грозит до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Остальных членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы.

Судовладелец попросил о помощи президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, обвинив ее в угоне судна.

МИД РФ потребовал от Киева немедленно отпустить экипаж.