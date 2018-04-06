Информация об обязательных выплатах алиментов на родителей недостоверна, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Распространяется недостоверная информация, когда не учитывают контекст, о чем и как говорилось, и понимайте, кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали «сейчас ты будешь платить деньги своим родителям». Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого. Потому что наши отношения не регулируются деньгами, это дело семьи», - приводит его слова пресс-служба Минсоцполитики.

Вместе с тем, по словам Ревы, бывают ситуации, как, например, в зоне АТО.

«Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, которые там остались одни. Они разговаривали с ними и выяснили, что у них есть родные. И волонтеры к ним звонят, и спрашивают, ваши родители в такой сложной ситуации, помогите им. А волонтеру, как он рассказал, те дети ответили: «Перезвоните, когда умрут ...». И меня спрашивает журналист, что делать? Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202 и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если эти дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что эти лица несут уголовную ответственность. Подчеркиваю, по решению суда. Значит ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная чушь», - пояснил Рева.

Также пресс-служба опубликовала статьи из Конституции, Семейного и Уголовного кодексов, в которых говорится об обязанностях детей заботиться о родителях.

По данным СМИ, Рева высказал убеждение, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

«Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность – нужно законодательно ввести серьезную ответственность – они тоже должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях», – сказал министр.