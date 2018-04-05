Защита нардепа Надежды Савченко отказалась от проверки ее показаний на полиграфе, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, назначили ряд процессуальных действий по делу по подозрению в совершении преступления Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко.

Следователи назначили комиссионную судебную психологическую экспертизу с использованием полиграфа, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Экспертиза была назначена в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины для проверки правдивости показаний подозреваемой по инкриминируемым ей преступлениям.

СБУ отмечает, что еще до уведомления о подозрении Савченко неоднократно публично заявляла, что будет предоставлять показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа.

«Савченко была заранее уведомлена о факте, месте и времени проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа и в установленном законом порядке получила имеющиеся у следствия доказательства, которыми обосновывается ее подозрение. Однако подозреваемая в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув новые требования – предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий», - сообщили в СБУ.

Служба констатирует, что Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа.

«Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле», - говорится в заявлении.

«Проведение психологической экспертизы с использованием полиграфа предусматривает конкретные ответы испытуемого в форме «да/нет» на поставленные экспертом вопросы, сформированные исключительно в пределах и по сути объявленного подозрения, которое есть в распоряжении защиты, самой подозреваемой и представителей СМИ», - подчеркнули в СБУ.

Ранее адвокат Савченко заявил, что нардеп прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

«Состоялась, скажем так, попытка проведения экспертизы. Мы начали данную процедуру, прошли первый этап и попросили перерыв, чтобы ознакомиться с материалами производства», - сказал он.