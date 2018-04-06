На 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований подали заявки 685 претендентов.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Денис Монастырский, передает Укринформ.

«К нам поступило 685 заявок на участие в конкурсе на 27 руководящих должностей в Государственное бюро расследований», - сказал Монастырский.

Он добавил, что после обработки всех заявок конкурсная комиссия определит количество кандидатов, которые будут допущены к конкурсу.

Напомним, 22 февраля текущего года ГБР объявило конкурс на занятие 27 руководящих должностей в ведомстве, а 12 марта был объявлен конкурс на 219 должностей центрального аппарата ГБР.

В проекте государственного бюджета Украины на 2018 год было предусмотрено 650 млн грн на обеспечение работы Государственного бюро расследований (ГБР).

Президент Украины Петр Порошенко 22 ноября подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований, которое уже 20 ноября 2017 года должно было работать, но этого не произошло.