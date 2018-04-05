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Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

«Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала», - сказали в МИД Британии. 

Напомним, 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать после отравления в Солсбери. Позже врачи сообщили, что ее состояние улучшается, она уже может самостоятельно есть и пить. 

После этого посольство РФ в Британии потребовало предоставить доступ к дочери Скрипаля, но британские власти отклонили требование. 

Сегодня, 5 апреля, полиция Лондона обнародовала первое заявление Юлии Скрипаль после отравления.  
ForUm

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