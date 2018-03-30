Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ, Сергеем Скрипалем в результате отравления в Солсбери, уже может принимать пищу и пить.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал Sky News, она больше не находится в критическом состоянии и быстро идет на поправку. А ее отец по-прежнему находится в стабильно критическом состоянии.

«Дочь российского разведчика, пострадавшая в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, насколько мы понимаем, принимает пищу и пьет в больнице», - говорится в сообщении канала.



Ранее в больнице сообщили, что состояние дочери Скрипаля быстро улучшается и больше не оценивается как критическое.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.