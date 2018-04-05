Полиция Лондона обнародовала заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором дочь бывшего двойного агента рассказывает о состоянии своего здоровья.

В заявлении Юлии утверждается, что она очнулась более недели назад и рада сообщить о «ежедневном прибавлении сил», передает Европейская правда.

«Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», - отмечает она.

«Есть много людей, которых следует поблагодарить за мое восстановление, особенно хотела бы отметить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда мой отец и я были без сознания. Кроме того, я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», - отмечает дочь Скрипаля.

Юлия Скрипаль выразила надежду на уважение к ее частной жизни и жизни ее семьи в период выздоровления. В то же время в заявлении не упоминается о состоянии здоровья Сергея Скрипаля.

Напомним, российский телеканал «Россия 1» обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией.

В ходе разговора Юлия якобы рассказала, что «все хорошо, все решается, все идут на улучшение, все живы. У папы все нормально, сейчас отдыхает, спит».