Посольство РФ в Великобритании настаивает на предоставлении консульского доступа к дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.



«Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

По данным СМИ, Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ, Сергеем Скрипалем в результате отравления в Солсбери, уже может принимать пищу и пить.