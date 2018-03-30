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Посольство РФ в Великобритании настаивает на предоставлении консульского доступа к дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии.

«Хорошая новость, что Юлия Скрипаль, как сообщается, идет на поправку. Мы настаиваем на своем праве увидеть ее в соответствии с консульской конвенцией 1968 года», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

По данным СМИ, Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ, Сергеем Скрипалем в результате отравления в Солсбери, уже может принимать пищу и пить.
ForUm

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