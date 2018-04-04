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В России остались 37 украинских дипломатов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам, сообщает «Радио Свобода».

«Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает», - сказала Зеркаль.

Она отметила, что, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах.

Напомним, 30 марта Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.  

Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. 

 
ForUm

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