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Глава МВД Арсен Аваков «балансирует на грани», но уйдет в отставку, только когда утратит возможность влиять на события. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

«Что касается отставки. Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы», - заявил министр.

Отвечая на вопрос, нет ли сейчас такого ощущения, он ответил: «Балансирую на грани. Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается».

 
ForUm

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