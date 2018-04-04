Треть законопроектов, поданных народными депутатами ВР VIII созыва, нереальные к исполнению. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, полученные КИУ в ответ на информационный запрос.

За период 1 января 2017 - 1 января 2018 в Министерство финансов поступило на экспертизу 1332 проекта законов, по которым Минфин предоставил проекты выводов о возможности их реализации. Из них 428 законопроектов или 32% получили отрицательные заключения.

В 2016 году негативные выводы Минфина получили 34% проектов законов.

Лидером по проценту нереальных к исполнению законопроектов является «Оппозиционный блок»: 39% проектов законов, поданных депутатами фракции в течение 2017 года, получили отрицательные заключения министерства.

В Радикальной партии Олега Ляшко, ВО «Батькивщина», «Воли Народа» и БПП доля нереалистичных законопроектов составляет 20-27% законопроектов от количества поданных. У «Самопомочи», Народном Фронта и группы «Возрождение» нереальными к исполнению являются от 12 до 19% проектов законов.

«Одной из угроз 2018 является рост уровня популизма накануне президентских и парламентских выборов. Народные депутаты часто предлагают инициативы, которые невозможно выполнить при существующих финансовых условиях. При этом действующее законодательство обязывает депутатов подавать финансовые расчеты к законопроектам, однако на практике эта норма почти не выполняеся или указывается на откровенно нереальные источники доходов. В результате Минфин критикует такие инициативы, указывая на их нереалистичность», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Среди примеров нереалистичных инициатив – проект закона №7352 авторства С. Каплина, которым предлагается поднять минимальную зарплату до 10 тыс. грн. При этом в части финансово-экономического обоснования документа указано, что «законопроект не требует дополнительного финансирования из госбюджета».

Законопроект №7314-1 (авторы Н. Королевская и Ю.Солод) предлагает обеспечить бесплатным питанием всех учащихся 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений, однако инициаторы также указывают, что проект не требует расходов из госбюджета Украины.

Законопроекты №7069-1, 6510-1 (авторы депутаты «Батькивщины») предусматривают повышение соцзащиты ветеранов войны, а также детей, пострадавших в результате военных действий за счет недопущения укрытия налогов в оффшорных зонах.