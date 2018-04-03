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Правоохранители не обнаружили следов поджога 5 автомобилей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

«Около четырех часов утра в Софиевской Борщаговке под Киевом произошел пожар. В результате возгорания значительные повреждения получили не менее пяти автомобилей. Никто из граждан не пострадал», – говорится в сообщении.

По предварительным выводам правоохранителей причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога в настоящее время не выявлено.

По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 3 апреля около 4 утра под Киевом в селе Софиевская Борщаговка на улице Боголюбова сгорели пять автомобилей.
ForUm

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