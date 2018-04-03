Сегодня, 3 апреля, около 4 утра под Киевом в селе Софиевская Борщаговка на улице Боголюбова сгорели пять автомобилей, сообщает 112 Украина.

Причина возгорания устанавливается.

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили.

Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог. «Некоторые говорят, что это умышленный поджог, а кто-то говорит, что видели и слышали, как пожар начался в мусорном контейнере. Также отмечают, что видели, как среди ночи выходили владельцы автомобилей. Говорят, что видели владелицу Nissan, отмечают, что реакция у нее была шокирующая, она сразу начала звонить в правоохранительные органы», - отметила корреспондент телеканала.

«Владельцы автомобилей, которые стоят возле поврежденных машин, начали быстро забирать свои авто, потому что волнуются, что эта ситуация может повториться. Запах гари чувствуется до сих пор. Некоторые машины до сих пор теплые», - добавила журналист.

В результате пожара никто не пострадал.