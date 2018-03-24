Почти 100 тысяч неплательщикам алиментов запрещен выезд за границу. Об этом в эфире 5 канала заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Сейчас почти 100 тыс. должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на вождение транспортными средствами - около 90 тыс., запрет на пользование оружием и на охоту - более 80 тыс.», – отметил он.

Также, по словам министра, для должников введены общественно полезные работы. «Это для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. И уже, кстати, в Киеве вчера впервые Соломенский суд вынес решение и направил такого горе-отца на 150 часов общественно-полезных работ, а по всей Украине мы составили уже более 8 тыс. протоколов. Уже там первых несколько сот такого рода должников будет, я думаю, убирать улицы и делать какую-то другую полезную работу для общин, а деньги от их работы будут переводить на счет ребенка», – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов. А еще, по словам Петренко, очень многие родители, не веря, что можно взыскать алименты - не пошли в суд и самостоятельно содержат ребенка, не рассчитывая на безответственного отца или маму, которые уклоняются от выполнения своих обязанностей.

«По приблизительным подсчетам, три миллиона детей живут в неполных семьях и вправе получать алименты. Это огромное количество маленьких украинцев, которые себя не могут защитить»,– заявил он.

Петренко также сказал, что Минюст хочет увеличить минимальный размер алиментов.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

В марте Гройсман заявил, что Кабинет Министров Украины одобрил дальнейшие шаги по усилению ответственности родителей, которые не платят алименты и не участвуют в воспитании своих детей.

В рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в Украине объявлены в розыск 7 тысяч человек.