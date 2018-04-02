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В рамках расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Британии допросили женщину, которая по их просьбе привезла из России гречку.

Хотя в центре внимания полицейского расследования находятся двери дома Скрипаля в Солсбери, где были обнаружены следы смертоносного нервно-паралитического вещества, следователи также допросили друга семьи по поводу еды, привезенной из Москвы, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Отмечается, что Скрипаль попросил дочь привезти из России гречку с лавровым листом и специями. Однако она забыла это сделать и попросила об услуге женщину, которая прибыла в Британию с мужем другим рейсом.

Согласно информации The Sun, правоохранители допросили эту женщину о «гостинцах» для Скрипалей. Источник сообщил изданию, что «полиция выдвинула подозрение, что подарки для Юлии и ее отца, возможно, содержали нервно-паралитический яд «Новичок».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Посольство РФ в Великобритании настаивает на предоставлении консульского доступа к дочери Скрипаля Юлии.

Недавно врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение. Она уже может общаться, а также начала самостоятельно есть и пить. Британские власти считают, что девушка может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.
ForUm

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