Задержан и арестован на время следствия второй подозреваемой, который покинул территорию Украины после издевательства и убийства пожилых супругов из Ирпеня. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Пенсионеров, которых в течение часа били, пытали, а затем задушили металлической проволокой, обнаружили в их доме 15 марта.

По результатам сотрудничества прокуратуры Киевской области установлены лица, причастные к этому жестокому убийству. Семья заробитчан прилетела из Польши, чтобы ограбить пенсионеров. В течение часа злоумышленники били, издевались над потерпевшими, а затем задушили их проволокой и вынесли из дома 3500 долларов.

Супруги подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела деньги. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи – состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше».

Ранее правоохранители задержали подозреваемую женщину, а ее муж вернулся в Польшу.