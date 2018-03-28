Раскрыто дерзкое убийство 81-летнего мужчины и его 79-летней жены в Ирпене, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По словам прокурора области Дмитрия Чибисова, супругов-пенсионеров пытали, били, а потом задушили металлическим прутом. Все эти пытки над людьми пожилого возраста продолжались около часа.

«Мотивом убийства стало то, что потерпевшая женщина сдавала в аренду квартиры и постоянно имела деньги. Так, бабушка одного из подозреваемых сообщила, что у нее соседи – состоятельные пенсионеры, а вот ее внуки вынуждены работать на заработках в Польше», - раскрыл прокурор.

Правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.

Это супружеская пара – 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть деньги, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних. После пыток и убийства пенсионеров, злоумышленники вынесли из дома 3500 долларов США. Муж забрал 2000 долларов и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги 1000 долларов, а остальные – оставила себе.

В настоящее время под задержанной женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.п. 1,6,12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Другому злоумышленнику заочно сообщено о подозрении и направлено ходатайство в суд о приводе и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также подготовлено международное правовое поручение в Польшу с целью экстрадиции подозреваемого.