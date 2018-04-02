Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал владельцев общественных заведений сотрудничать с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимой кампании по проверке выполнения требований общественной безопасности. Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», - сказал Гройсман.

При этом он в очередной раз напомнил, что проверки – это не попытка давить на бизнес, а инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

«К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы – выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования - будем жестко реагировать», - отметил глава правительства.

Напомним, 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ГосЧС, МВД, Минрегиону и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом он заявил в контексте событий в российском Кемерово.

С 30 марта ГосЧС начала такие проверки. Они будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.