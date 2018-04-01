Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, выдворенным из США за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, сообщает пресс-центр СБУ.

Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

Как сообщалось ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.