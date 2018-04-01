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На стадионе скончался болельщик львовского футбольного клуба «Карпаты», который пришел посмотреть матч команды против одесского «Черноморца».

Как сообщает пресс-служба клуба, трагедия произошла в субботу, 31 марта.  

«В перерыве одному из болельщиков Владиславу Мельнику, 1968 года, понадобилась срочная врачебная помощь. Практически на протяжении всего второго тайма шесть медиков боролись за жизнь мужчины, перенесли его из сектора в карету скорой, которая подъехала прямо к трибунам. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - говорится в сообщении.

«Карпаты» посвятили победу умершему болельщику. Также клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.
ForUm

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