В воскресенье, 1 апреля, христиане западного обряда празднуют Воскресенье Господнее, а православные и греко-католики – Вербное воскресенье – последний день перед Страстной неделей.

Пасха – главный христианский праздник, приуроченный Воскресению Иисуса Христа.

Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая.

Праздник Входа Господня в Иерусалим относится к числу 12 самых больших праздников церковного календаря и отмечается всегда в шестое воскресенье Великого поста – за неделю до Пасхи.

По преданию, Иисус Христос перед распятием въехал на молодом осле в Иерусалим. Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь.

Дорогу Иисусу во время его въезда устилали пальмовыми ветвями – самым распространенным растением на этой территории. На других землях атрибутом праздника стали ветви вербы. Люди с утра идут в храмы освятить ветки. В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

После праздника Входа Господня в Иерусалим для христиан начинается самая скорбная неделя – Страстная седмица – время усиленных молитв, пребывания мыслью вместе с Иисусом и приготовления к самому величественному празднику – Воскресению Христову.