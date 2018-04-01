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В воскресенье, 1 апреля, христиане западного обряда празднуют Воскресенье Господнее, а православные и греко-католики – Вербное воскресенье – последний день перед Страстной неделей.

Пасха – главный христианский праздник, приуроченный Воскресению Иисуса Христа.  

Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. 

Праздник Входа Господня в Иерусалим относится к числу 12 самых больших праздников церковного календаря и отмечается всегда в шестое воскресенье Великого поста – за неделю до Пасхи.  

По преданию, Иисус Христос перед распятием въехал на молодом осле в Иерусалим.  Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь.

Дорогу Иисусу во время его въезда устилали пальмовыми ветвями – самым распространенным растением на этой территории. На других землях атрибутом праздника стали ветви вербы. Люди с утра идут в храмы освятить ветки.  В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза. 

После праздника Входа Господня в Иерусалим для христиан начинается самая скорбная неделя – Страстная седмица – время усиленных молитв, пребывания мыслью вместе с Иисусом и приготовления к самому величественному празднику – Воскресению Христову.

 
ForUm

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