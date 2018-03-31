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Коммунальное предприятие «Киевводоканал» объясняет, что, поскольку в некоторых районах Киева потребители практически не пользовались водой 30 марта, это обеспечило необходимое давление в сети, поэтому во многих домах прогнозируемого масштабного отключения воды не было. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Горожане почти не пользовались водой после 10:00, что значительно снизило водоразбор. Именно это обеспечило давление в сети, достаточное для обеспечения водоснабжением почти всей той части города, которая подпадала под отключение», - пояснил директор предприятия Дмитрий Новицкий.

Более того, по его словам, были задействованы все резервные насосные станции и повышена подача в сеть через насосные станции Виноградарь и Смородинка.

«Поэтому во многих киевлян вода в домах все же была», - отметил Новицкий.

Ремонтные работы на насосной станции проходят по графику, поэтому все дома сегодня, 31 марта, будут с водой.

Ранее «Киевводоканал» заявил, что в связи с ремонтом на насосной водопроводной станции «Крутогорная» с 10:00 30 марта по 7:00 31 февраля в четырех районах Киева будет ограничено водоснабжение.  В «Киевводоканале» отметили, что это –  самое масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.

Насосная водопроводная станция «Крутогорная» построена и введена в эксплуатацию в 1970 году. Станция, которая обеспечивает водой жилые массивы «Теремки», «Выставка», «Голосеево», «Батыева гора», «Чоколовка», «Никольская Борщаговка», работает круглосуточно.
ForUm

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