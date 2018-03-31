Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, по состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

Отметим, с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

«Государственная пограничная служба Украины принимает все меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами, а также обращается к гражданам быть организованными во время пребывания в очередях и не создавать предпосылок для нарушения законодательства, пытаясь объехать других участников движения, и призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границе при выборе маршрута путешествий», - отмечается в сообщении.