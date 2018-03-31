также в разделеОбщество
Пушков – «Нафтогазу»: Когда останетесь без газа, посмотрим, кто будет «котиком» 114
Под Киевом задержали преступников, уничтоживших стратегическое оборудование 90
«Схемы» отвергли обвинения ВМС в искажении информации 30
Убитого «Гиви» вызвали в суд 46
В столице «янтарной республик» разоблачили игровой бизнес 37
ВМС: Расследование о катерах «играет на руку агрессору» 87
Хуг рассказал, о чем говорил с главарем «ЛНР» 66
АП: Председателя Николаевской ОГА отстранили 32
30 марта. Картина дня 64
МИД о высылке дипломатов: Для защиты украинцев персонала хватит 58
ФФУ просит УЕФА и FARE запретить символику «Л/ДНР» 40
В Украине всего 10% сооружений гражданской защиты готовы к эксплуатации 41
Закон об образовании: Венгры Закарпатья отрицают договоренности с Гриневич 44
НАБУ открыло материалы дела по хищениям в Минобороны 76
Поезд «Мариуполь-Киев» отправится на час позже из-за футбольного матча 32
Холодницкий будет настаивать на обнародовании записей из его кабинета 35
Холодницкий: Я отказывался работать против НАБУ 59
Коммерсанты из Днипра попались на финансировании террористов 47

Накануне Пасхи в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, по состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска «Шегини» и «Краковец» в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

Отметим, с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

«Государственная пограничная служба Украины принимает все меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами, а также обращается к гражданам быть организованными во время пребывания в очередях и не создавать предпосылок для нарушения законодательства, пытаясь объехать других участников движения, и призывает всех путешествующих и автоперевозчиков учитывать ситуацию на границе при выборе маршрута путешествий», - отмечается в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

109
Теги