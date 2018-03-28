В некоторых районах Киева с 10:00 30 марта по 07:00 31 марта 2018 частично ограничат водоснабжение из-за отключения насосной водопроводной станции «Крутогорная» для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры. Об этом сообщили в ЗАО «АК «Киевводоканал», информирует пресс-служба КГГА.

Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

1. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума – 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район: район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район: «Никольская Борщаговка» в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район: жилой массив «Первомайский» в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив «Соломенка» в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив «Чоколовка» (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта «Киев») - полностью; группа жилых массивов «Отрадный» (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) –полностью.

2. Ограничения водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район: жилые массивы «Теремки-1», «Теремки-2» - полностью; многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц; район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м «Теремки»;

Святошинский район: жилой массив «Никольская Борщаговка» - полностью; жилой массив «Южная Борщаговка» - полностью; жилой массив «Академгородок» в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район: район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район: жилой массив «Нивки» - полностью.

В «Киевводоканале» отметили, что это – самое масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.