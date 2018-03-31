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Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ. Об этом заявил 30 марта глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

Отмечено, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

«На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине за последние несколько лет», - сказал он.

Люнгман не сообщил, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Нацбанк неоднократно предупреждал, что восстановление экономики страны может оказаться под угрозой, если финансирование прекратится.

МВФ предоставил Украине кредит в размере 8,4 млрд долл., для восстановления экономики страны после двухлетней рецессии, вызванной аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в дискуссии с Международным валютным фондом о повышении цены на газ удастся найти «разумный баланс» на фоне решения Стокгольмского арбитража в споре между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

 
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