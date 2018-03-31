также в разделеПолитика
Порошенко назвал защитников «Северного потока – 2» сообщниками Москвы 6
РФ высылает украинских дипломатов из городов, где судят политзаключенных 57
Порошенко отчитался о доходах 62
Порошенко поздравил иудеев с Песахом 32
Россия выдворяет 13 украинских дипломатов 95
Загородний прокомментировал «давние связи» Медведчука и Савченко 66
Медведчук: Однозначно, я перешел дорогу многим в Украине 79
Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его от должности 88
Жебривский об отдыхе в ОАЭ: Могу себе позволить 54
Фукуяма: Победа Украины над популистами имеет значение для всего мира 53
Канада не будет бесплатно предоставлять Украине оружие 55
Савченко: Я не настолько глупа, теракта никогда бы не было 106
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларации для активистов 70
Геращенко: Путин впервые публично поддержал перемирие на Донбассе 143
Луценко: «Поправки Лозового» парализовали правоохранительную систему 135
Молчанов: Генеральный прокурор действует как политик, а не как юрист 58
Апелляционный суд отказался отпустить Савченко 77
Медведчук: У «стратегических партнеров» Киева и рядовых украинцев разное видение реформ 73

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17102320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15801536 грн), сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5,15 млн грн, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8797630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2719044 грн.

В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

Напомним, 30 марта Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги