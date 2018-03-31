Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17102320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15801536 грн), сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – более 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5,15 млн грн, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) - 8797630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2719044 грн.

В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

Напомним, 30 марта Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.