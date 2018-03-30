Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Общая сумма доходов, полученных Порошенко за 2017, равна 16303874 гривням. 336 тыс. из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15795874 гривен – проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Порошенко за 2017, которая сегодня появится в открытом доступе.

Из суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которой облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

Сумма средств, которые Президент сохраняет на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов.

Согласно закону, Президент задекларировал расходы за предыдущий год – в том числе средства, которые были потрачены на отдых.

«Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма – в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета», - подчеркнули в пресс-службе.

Около 200 миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии. Они не отражены в декларации на том основании, что подобная деятельность осуществлялась не физической лицом, а всеукраинской организацией «Благотворительный Фонд Порошенко» и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко и которые указаны в его электронной декларации.

Общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 млн гривен.

В течение 2017 Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.

Как известно, свою долю в крупнейшем активе, корпорации «Рошен», Президент передал в доверительную собственность «Ротшильд». В прошлом году, согласно ответу на запрос пресс-службы Администрации Президента, бюджеты разных уровней получили от «Рошен» 1,188 млрд гривен налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-17 годы сумма таких платежей составила 4,466 млрд гривен.

Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен», как известно, остановлено и закрыто по решению менеджмента компании. Севастопольский морской завод сначала был «национализирован» оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в «государственную собственность России». Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации.

Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом.

Что касается одного из земельных участков в Киеве, который принадлежит Порошенко, он получил обязательное к выполнению им как владельцем предписание на устройство подпорной стены на склоне участка, ранее им уже неоднократно задекларированного. Получение санкции на соответствующие работы, согласно закону, отражено в разделе «Объекты незавершенного строительства». Кроме укрепления склона, других строительных работ на участке не предвидится.

Порошенко декларирует доходы с 1997 года, и как известно, свое состояние заработал до того, как стал президентом.

«В 2016 году, в том числе и благодаря усилиям главы государства, в результате его политической воли, в стране заработала система открытого публичного декларирования своих доходов чиновниками. У каждого такого лица, по мнению Президента, состояние и расходы должны быть подтверждены легальными, понятными обществу доходами, с которых уплачены налоги. Именно таким критериям отвечает электронная декларация Президента», - заявили в пресс-службе.

«Каждая гривня моих состояний задекларирована, и я убежден, что такую ​​же прозрачность должны продемонстрировать все украинские государственные служащие, а также политики, как те, кто при власти, так и те, кто в оппозиции. И у всех «дебет с кредитом» должен держаться вместе», - сказал Порошенко.