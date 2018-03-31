В городе Олевск пресечена деятельность трех нелегальных игорных заведений, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Злоумышленники для незаконного обогащения замаскировали свою противоправную деятельность под вывесками «Золотая подкова», «Спорт-лото» и «Лото-маркет» в помещениях, расположенных в центре поселка.

Во время проведения оперативных (следственных) действий в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 203-2 УК Украины проведены санкционированные обыски в местах организации нелегального бизнеса.

В ходе обысков обнаружено и изъято 35 системных блоков и столько же мониторов, а также 10 игровых автоматов, денежные средства и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.