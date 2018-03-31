Командование ВМС Вооруженных сил Украины заявило об искажении информации о катерах производства США и Украины, указав, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера «играет на руку агрессору».

«По сюжету «Американские «Айленды» и их украинские конкуренты» телепрограммы «Схемы» командование ВМС ВС Украины сообщает следующее. Журналистом, который готовил сюжет, допущено искажение предоставленных сведений, монтаж с потерей содержания, вырывание из контекста фраз определенных спикеров ВМС ВС Украины с целью подкрепления уже сложившейся сюжетной линии», - говорится в сообщении командования.

В частности, проигнорированы данные разъяснения, корреспондент акцентирует на позиции, что катера производства США и Украины являются альтернативными проектами, а, следовательно, конкурентами.

«Несмотря на то, что спикеры объясняли, что украинские малые бронированные артиллерийские катера и американские патрульные катера «Айленд» имеют разное назначение и сравнение их тактико-технических характеристик некорректно, содержание сюжета построено именно на их противопоставлении», - отмечается в сообщении.

«Получив исчерпывающий ответ от руководства оборонного ведомства по данному вопросу, журналист так и не понял, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору», - подчеркнули в ВМС.

«И малые бронированные артиллерийские катера национального производителя, и патрульные катера «Айленд» производства США нужны Военно-морским силам Вооруженных сил Украины для наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов. Кстати, именно это неоднократно, разными спикерами сообщалось журналисту», - резюмировали в командовании.

В расследовании программы «Схемы» отмечалось, что США готовы передать украинским ВМС 30-метровые катера класса «Island», которые были на службе Береговой охраны США.

Однако, по информации источников в Пентагоне и Сенате США, Украина такому подарку «опирается» якобы из-за меркантильных мотивов руководства государства.

В частности, одним из украинских заводов, которые загружены госзаказом по восстановлению флота и поставляют на вооружение ВМС малые бронированные артиллерийские катера, является ЗАО Завод «Кузница на Рыбальском» - бывшая «Ленинская кузница», бенефициарами которого являются Президент Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко.