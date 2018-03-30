За время боевых действия на Донбассе получили ранения более 13 тысяч украинских военных. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи со спортсменами украинской команды - участниками ХII Зимних Паралимпийских игр-2018, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас переживает очень непростые времена - украинцы защищают свою землю от российского агрессора и, к сожалению, хоронят своих героев-защитников.

Глава государства добавил, что более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне. «Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, но главное, в чем они нуждаются - психологической помощи. И каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль. Валерий (уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич. - Ред.) много сказал о том, как важно видеть флаг Украины на пьедестале и какая большая гордость представлять эту фантастическую и лучшую в мире страну - Украину», - отметил Порошенко.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.