Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Министерства обороны, подозреваемым в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для нужд ведомства.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, 28 марта этим лицам и их защитникам открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Заместитель министра обороны, директор и сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, а также должностное лицо Департамента внутреннего аудита подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Фактический владелец коммерческого предприятия, поставлявшего топливо для Минобороны, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК.

По данным следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 между МОУ и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

В то же время, в рамках расследования было принято решение о выделении в отдельное производство материалов в отношении двух других подозреваемых – представителя и номинального директора коммерческого предприятия, которые сейчас находятся в международном розыске. Детективы НАБУ и прокуроры САП подали ходатайство о предоставлении разрешения на проведение специального предварительного расследования (так называемое «заочное расследование») в отношении этих лиц.

16 октября 2017 детективы НАБУ задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.

11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра.

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест замминистра обороны Игоря Павловского и главу Департамента госзакупок ведомства Владимира Гулевича под домашний арест.