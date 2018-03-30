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Венгры Закарпатья отрицают встречу и договоренности с министром образования и науки Лилией Гриневич по закону об образовании.

Об этом говорится в совместном заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС), сообщает Mukachevo.net.

«В прошлую пятницу встречи с министром образования Украины представители венгерской общественности Закарпатья не проводили, поэтому, конечно, и ни о чем не имели возможности договориться с ней, - говорится в заявлении, которое подписали лидер КМКС и нардеп Ласло Брензович, лидер УМДС Ласло Зубанич и председатель Закарпатского венгроязычного педагогического общества Илдика Орос.

В то же время, отмечает издание, в минувшую пятницу, 23 марта в Берегово была встреча с венгерской общиной Закарпатья, но с участием не Гриневич, а ее заместителя Павла Хобзея. На этой встрече присутствовали представители венгерского нацменьшинства, а также закарпатские педагоги.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о достижении договоренности с венгерским нацменьшинством по закону об образовании, ссылаясь на встречу Лилии Гриневич с венгерской общиной.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

В МИД назвали это манипуляцией, поскольку правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода (по закону об образовании, - ред.) до 2023 года.
ForUm

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