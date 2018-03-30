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Платежный баланс Украины в феврале 2018 года был сведен с профицитом на сумму 252 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка.  

Однако, по данным регулятора, из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн ​​долл.. Как следствие, международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем в начале февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долл. США или 3,5 месяца импорта будущего периода.

Также в НБУ сообщили, что в феврале текущий счет имел незначительное положительное сальдо (9 млн долл.). С начала года профицит текущего счета составлял 128 млн долл. (по сравнению с профицитом 152 млн долл. в январе-феврале прошлого года).

Экспорт товаров замедлил рост в феврале почти до 11% в годовом измерении, несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых.

Всего за первые два месяца года экспорт товаров вырос на 16,6% до 6,7 млрд долл.

Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале (до 9,5% г/г). Преимущественно - за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

Кроме того, по данным Нацбанка, в феврале по финансовому счету, в отличие от предыдущего месяца, наблюдался чистый приток капитала (в размере 243 млн долл.). Это, в первую очередь, связано с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.

Напомним, в 2017 году профицит платежного баланса Украины существенно вырос по сравнению с 2016 годом - с 1,3 млрд долл. до 2,6 млрд долл.
ForUm

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