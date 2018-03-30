В ГПУ сообщили, что руководитель Специализированной анти коррупционной прокуратуры Назар Холодницкий был приглашен сегодня на 10:00 на допрос в качестве свидетеля в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. Однако на допрос он не явился. Сам Холодницкий рассказал, что о вызове на допрос он узнал со СМИ и повестки не получал. Он пообещал прийти в ГПУ 3 апреля.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Россия выдворяет 13 украинских дипломатов.

На Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников, однако боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов – получили ранения.

Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год.

Комиссия Министерства здравоохранения признала работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт.

Дарницкий райсуд Киева, в котором состоялось подготовительное заседание по делу о похищениях и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании одному из фигурантов дела Юрию Крысину меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление с просьбой отстранить его от должности на период расследования гибели и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Россия разорвала межправительственное соглашение с Украиной о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники.

Сегодня, 30 марта, мобильные операторы Украины начали запуск связи стандарта 4G.

В Святошинском районе столицы на улице Якуба Коласа в результате взрыва в автомобиле пострадал его владелец.