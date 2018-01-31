В 2017 году профицит платежного баланса Украины существенно вырос по сравнению с 2016 годом - с 1,3 млрд долл. до 2,6 млрд долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

Регулятор отмечает, что платежный баланс Украины сведен с профицитом уже третий год подряд.

В НБУ сообщили, что по итогам 2017 года дефицит текущего счета составил 3,8 млрд долл. и практически соответствовал уровню предыдущего года (3,5 млрд долл.), несмотря на негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями (НКТ) и более низкого урожая сельскохозяйственных культур. Однако расширение дефицита торговли товарами из-за этих факторов и дальнейшее наращивание инвестиционного импорта было частично компенсировано устойчивым ростом частных переводов и экспорта услуг.

По данным Нацбанка, экспорт товаров вырос на 19% по итогам года и составил 39,9 млрд долл.

Так, экспорт продовольственных товаров увеличился на 16% благодаря высоким объемам поставок зерновых, масла и жиров, прежде всего урожая 2016 года, и интенсивному экспорту мясо-молочной продукции.

Разрыв производственно-логистических связей с предприятиями на НКТ обусловил снижение физических объемов экспорта черных металлов, однако благодаря росту мировых цен стоимостные объемы экспорта продукции металлургии увеличились на 22,1%. Также увеличились стоимостные объемы экспорта железных руд (в 1,4 раза) благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре.

В НБУ подчеркнули, что наиболее существенно в 2017 году выросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%. Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров выросла до 35,4% (по сравнению с 31,9% в 2016 году). В то же время, несмотря на рост экспорта в Россию доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).

Напомним, по состоянию на конец ноября 2017 года профицит платежного баланса достиг 2,6 млрд долл.