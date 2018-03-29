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Сотрудники Государственной налоговой администрации Польши проводят усиленный контроль в пограничных пунктах пропуска на востоке страны.

Как сообщает Польское Радио, эти меры связаны с распространением в Польше вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом, - сказал Петр Погожельський из таможенного отдела Государственной налоговой администрации.

«На протяжении целого прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью», - отметил  Погожельський.

По словам Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые незаконно ввозят в Польшу из-за пределов ЕС, могут влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Последний случай болезни подтвержден там неделю назад.

Напомним, Польша намерена в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы остановить миграцию кабанов, распространяющих вирус африканской чумы свиней.
ForUm

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