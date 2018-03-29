Поправки в Уголовный процессуальный кодекс, вступившие в силу 15 марта, парализовали правоохранительную систему. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Как я и предупреждал ВР - непродуманные поправки в УПК парализовали правоохранительную систему», – отметил он.

Генпрокурор обнародовал фотографию записи по состоянию на 6 утра очереди на право подать ходатайство в Печерский райсуд, которые возможно будут рассмотрены 25 июня.

«Обыски в делах по убийству, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди. Правильно говорят: на свете нет вечных двигателей, зато множество вечных тормозов», – подчеркнул Луценко.

Напомним, 3 октября 2017 года депутаты единогласно поддержали поправки депутата Андрей Лозового, которые предусматривают ограничение сроков досудебного расследования.

15 марта данные изменения в Уголовный процессуальный кодекс, вступили в силу.

22 марта Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «поправок Лозового».